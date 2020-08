Dochter (22) Steve Irwin zwanger van eerste kindje: ‘Kleine dierenworstelaar op komst’

Bindi (22), de dochter van de in 2006 overleden ‘Crocodile Hunter’ Steve Irwin, is zwanger van haar eerste kindje. Dat meldt de Australische, die als dierenfanaat al jaren in de voetsporen van haar vader treedt, op Instagram. ‘Kleine dierenworstelaar op komst in 2021’, grapt ze.

‘Chandler en ik kunnen trots vertellen dat we in verwachting zijn!’ begint ze het bericht tegenover haar 3,6 miljoen volgers, verwijzend naar echtgenoot Chandler Powell (22). ‘Hoewel ik pas in mijn eerste trimester zit, willen we dat jullie vanaf het begin deel zijn van dit nieuwe levenshoofdstuk. Geef me alsjeblieft jullie beste advies en stuur goede vibes en gebedjes naar onze kleine schat.’

Het is mooi nieuws voor de familie, die in de geest van wijlen Steve Irwin nog elke dag met dieren bezig is. Op haar 22ste verjaardag stond Bindi op Instagram nog stil bij haar bijzondere ouders. ‘22 jaar geleden kozen mijn ouders ervoor een gezin te stichten. Ik ben eeuwig dankbaar voor hun onvoorwaardelijke liefde en aanmoediging om mijn dromen na te jagen. Ik koos de twee meest meelevende, toegewijde en liefdevolle mensen ter wereld als mijn mama en papa.’



Bindi en Chandler ontmoetten elkaar in 2013 toen de Amerikaanse wakeboarder de Australia Zoo bezocht en een rondleiding van haar kreeg. In diezelfde dierentuin stapten ze afgelopen maart in het huwelijksbootje.

Volledig scherm 'Krokodillenjager' Steve Irwin. © AFP