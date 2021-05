Dochter Bibi doet gek dansje en Miljuschka ruikt aan asperges

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Miljuschka Witzenhausen is zo dol op asperges, dat ze haar zintuigen alvast prikkelt door het stuk groente onder haar neus te duwen.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Even geen luxevakanties op Marbella of Ibiza; Bas Smit blijkt zich ook prima te kunnen vermaken in Zeeland.