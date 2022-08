Dochter Fidel Castro steunt castingkeuze James Franco na kritiek om afkomst

B&B Vol Liefde Astrid spreekt Harmjan streng toe na zoen-akkefietje: ‘Zulke spelletjes speel je niet’

De onthulling van Harmjan aan Ruud dat hij en Astrid gezoend zouden hebben, is compleet in het verkeerde keelgat geschoten bij de B&B-eigenaresse. Dat werd vanavond duidelijk in een nieuwe aflevering van B&B Vol Liefde. Astrid besloot Harmjan daarom streng toe te spreken. ,,Zulke spelletjes speel je niet, punt uit. Daar is voor mij echt duidelijk een grens.”

4 augustus