Dochter Hannelore Zwitserlood treedt op: ‘Mama is een beetje aan het huilen’

Niels Geusebroek, die in 2011 meedeed met The voice of Holland, deed in 2013 de toen zwangere Hannelore Zwitserlood het nummer Take Your Time Girl cadeau in de middagshow van Ruud de Wild op 538. De hartslag van het meisje in de buik van haar moeder vormde de basis voor het lied, dat een van de grootste hits werd van Geusebroek.