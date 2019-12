Dochter Kim en Kanye krijgt bijzonder - en vooral peperduur- kerstcadeau

Koning Wil­lem-Alexander: Het is oké als het even tegenzit

14:16 ,,Streven naar geluk is mooi, maar mag geen obsessie worden.” Dat zei koning Willem-Alexander in een dit jaar meer filosofisch getinte kersttoespraak vanuit de hal van het gerenoveerde paleis Huis ten Bosch. De koning richtte zich in zijn zevende kersttoespraak tot jongere Nederlanders, waarbij hij benadrukte dat het leven niet altijd leuk is.