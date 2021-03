Dochter Liesbeth List maakt documentaire over haar moeder: ‘Voelt alsof ze nog dichtbij is’

Martien Meiland ontdoet autoruit van ijs met kenteken­plaat: ‘Zo’n grote fout gemaakt’

12 maart Het is inmiddels geen geheim meer dat de Meilandjes garant staan voor hysterische situaties, maar de actie van gastheer Martien spande gisteravond misschien wel de kroon. Ruim 1,5 miljoen kijkers zagen hoe een beschaamde Martien aan zijn gezin moest vertellen dat hij de autoruit van Erica had beschadigd, nadat hij deze ijsvrij had gemaakt met een kentekenplaat.