Dochter van Romee steelt de show en het geluk lacht Monique toe

Nick, Simon en Kees duiken in wereld van ABBA in nieuwe muziekdocu

31 maart Na het succes van Homeward Bound over Simon and Garfunkel, duiken Nick, Simon en Kees wederom in de wereld van een bekende popgroep: dit keer in die van Songfestivalwinnaars ABBA. De reeks gaat vrijdag 30 april van start op NPO 1. Dat maakt Avrotros vandaag bekend.