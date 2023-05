Dochter Wilfred Genee voorkomt grote brand door 112 te bellen

Taylor Swift noemt deze rapper dé ster die je in de gaten moet houden, wie is Ice Spice?

Superster Taylor Swift brengt vrijdag 26 mei een duet uit met de Amerikaanse rapper Ice Spice (23), volgens haar ‘dé ster om nu in de gaten te houden’. Ook internationale kranten noemen haar de artiest van 2023 en op sociale media is ze overal, terwijl we haar in Nederland amper kennen. Wie is deze ‘nieuwe prinses Diana’?