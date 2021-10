Dochters Bram Vermeulen: ‘Hij was lange tijd onzeker, dat lees je in zijn dagboeken’

Hij begon ermee in de zomer van 1984. Bram Vermeulen was toen smoorverliefd op actrice Shireen Strooker, voor wie hij zijn vrouw Titia had verlaten. De rest van zijn leven, meer dan twintig jaar lang, schreef de zanger, componist, theatermaker, schilder, componist, schrijver en televisiemaker vrijwel dagelijks in zijn dagboek. 67 Chinese zwart-rode notitieboekjes van A5-formaat schreef hij vol. Ze staan tegenwoordig in een kast thuis bij zijn oudste ­dochter Tamara.