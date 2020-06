Dochtertje (2) Kylie Jenner scoort eerste Vogue-cover

Samen met haar moeder poseerde ze thuis tijdens een Zoom-sessie voor Vogue Czechoslovakia . Op backstagekiekjes is te zien hoe de twee liefdevol knuffelen in bed, volgens Kylie voor de camera van haar eigen iPhone. ‘Ik hou zoveel van dit kleine schatje dat ik wel kan ontploffen’, schreef Kylie tegenover haar 181 miljoen volgers. ‘Soms kijk ik huilend naar haar, wetende dat ze nooit meer zo klein zal zijn als nu. Dat zoiets kleins zo’n groot deel van je hart kan veroveren.’

Gesjoemel

Kylie (22), de jongste telg van de wereldberoemde realityfamilie Kardashian-Jenner, beviel in 2018 van haar eerste dochter Stormi na een zwangerschap die ze nooit wereldkundig had gemaakt. Het kleine meisje was de afgelopen jaren vaak op het instagramaccount van Kylie te zien, soms zelfs om haar make-up te promoten.



Jenner stond de afgelopen jaren te boek als de jongste miljardair ter wereld, maar kwam onlangs in het nieuws omdat ze gesjoemeld zou hebben en ‘slechts’ 900 miljoen waard zou zijn.