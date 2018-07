Dochtertje Canadese crooner Michael Bublé geboren

Leontine Borsato pakt hoofdrol in romanti­sche film First Kiss

Leontine Borsato gaat samen met GTST-actrice Caroline De Bruijn en Stijn Fransen een hoofdrol spelen in de nieuwe Nederlandse film First Kiss. Het is de eerste keer in vijf jaar tijd dat Leontine Borsato weer in een bioscoopfilm te zien is.