Dochtertje Spike en Bella Hay zeer vroeg geboren na complicaties: ‘We wonen in ziekenhuis’

Één knuffel per dag

Frans pendelde tussen de ziekenhuisafdelingen van Bella en Lotus. ‘Om zoveel mogelijk tegen Lotus te praten in haar couveuse en mij te helpen met eten.’ Met de kleine knuffelen kon het stel nauwelijks. ‘Het was belangrijk de prikkels voor Lotus te beperken waar we konden, met als resultaat dat we haar allebei één keer per dag konden vasthouden.’

Superheld

Inmiddels gaat het een stuk beter met moeder en dochter. ‘Lotus is van de monitor af (een eng apparaat dat elke keer hard afging als ze minder goed ademde), ik kan weer een stukje lopen zonder assistentie en het mooiste van alles: wij hebben een kamer in het ziekenhuis, samen met Lotus, waar we kunnen blijven tot haar ontslag’, schrijft Bella. ‘Zoals je zal begrijpen zijn wij niet bij haar weg te slaan en wonen we dus tijdelijk in het ziekenhuis. Voor nu ligt ze nog even in de couveuse, maar ze groeit zo hard dat ze vast snel een wiegje in mag.’