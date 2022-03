Dochtertje voor Chef'Special-zanger Joshua

Nog eens 31 miljoen euro extra voor Giro555

Bovenop de ruim 106 miljoen euro die na de landelijke actiedag maandag al was ingezameld voor Giro555 om de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne te steunen, is er de afgelopen dagen nog ruim 31 miljoen euro binnengekomen.

10 maart