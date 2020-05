Docu over leven en werk Jochem Myjer in de maak

Regisseur Suzanne Raes kreeg carte blanche om de gelauwerde komiek ruim een halfjaar met een camera te volgen. Zij deed dit in 2019, toen Myjer in het theater stond met zijn bekroonde voorstelling Adem in, adem uit. Raes maakte veel opnames tijdens de lange serie die de Leidse artiest speelde in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam.



Zijn vijfde avondvullende voorstelling werd door pers en publiek geprezen. De persoonlijke liefdesverklaring aan de natuur en de Waddeneilanden won in 2018 de Poelifinario, de prijs voor de meest indrukwekkende cabaretshow van het jaar.