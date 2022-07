Documentaire over prinses Diana in augustus op HBO

Rapper Kodak Black weer op vrije voeten na arrestatie vanwege pijnstil­lers

De Amerikaanse rapper Kodak Black is zaterdag vrijgelaten uit de Broward County-gevangenis in Fort Lauderdale in Florida. Dat meldt de nieuwszender NBC 6. Volgens entertainmentwebsite TMZ werd Kodak Black vrijdag opgepakt met 31 pillen van de zware pijnstiller oxycodon op zak.

17 juli