Documentaire over Snelle is vanaf 16 april te zien bij Netflix

Lars Bos, zoals de zanger eigenlijk heet, is de eerste Nederlandse artiest met een eigen documentaire op Netflix. De rapper werd voor de documentaire gevolgd na zijn grote doorbraak in 2019, maar ook tijdens de coronaperiode, waarin hij net als veel collega’s niet kon optreden. Netflix spreekt over een “openhartige documentaire” over een artiest die ‘in zeer korte periode de harten van duizenden fans heeft veroverd’.



Snelle scoort op dit moment een dikke hit met Maan met het nummer Blijven Slapen. De song werd in een paar dagen tijd al miljoenen keren gestreamd op Spotify. Vanuit het niets knalde de hit binnen op nummer negen in de Nederlandse Top 40.