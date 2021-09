Documentaireserie over Ali B bij Videoland: ‘Ik loop al heel mijn leven met een zwaar hart’

De jeugdvrienden, familie en vrouw van Ali komen aan het woord, maar ook zijn collega’s. Onder anderen Marco Borsato, Boef, Waylon en Brace vertellen in de reeks over hun band met Ali. Ook wordt teruggeblikt op de moeilijke jeugd van de ‘knuffelmarokkaan’, zoals de rapper ook wel genoemd wordt. Op jonge leeftijd werden hij en zijn broertje verlaten door hun vader. Doordat de moeder van de jongens altijd aan het werk was, belandden ze op straat en kregen ze te maken met drugs en geweld. Voor Ali zelf is het een persoonlijk, kwetsbaar, maar ook confronterend portret geworden, meldt Videoland. ,,Deze docu voelt als een spiegel waarin ik nooit heb gekeken”, zegt Ali.

Op Instagram legt hij het verder uit. ,,Ik loop al mijn hele leven met een heel zwaar hart. Ik vind het niet relaxed om erover te praten, ook al weet ik inmiddels dat het goed is om dingen niet alleen te doen. Het delen ervan is al zo vaak misgegaan, waardoor ik weer het gevoel krijg dat ik beter alles zelf kan doen. Zelfs bij deze post twijfel ik. Die vrolijke opgewekte knuffelmarokkaan heeft een heel zwaar hart. Wat triest eigenlijk denk ik. Hij is net een stereotype clown. Lachen op het podium en huilen in de coulisse…”, schrijft hij. ,,In deze docu laat ik het andere deel van mij zien. Het donkere deel, het imperfecte deel, het misschien zelfs foute deel maar in ieder geval het menselijke deel... Ali B is onderdeel van Ali Bouali. Ik praat hier over wij omdat ik hier ook van leer. Voor jullie zal het een kennismaking zijn met iemand die ik pas voor het eerst echt zie.”