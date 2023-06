Documentaireserie over Warner Bros.: ‘De gebroeders Warner wisten precies wat er onder het volk leefde’

update Belgische koning Albert (89) opgenomen in het ziekenhuis, ‘toestand geruststel­lend’

De Belgische koning Albert (89) is dinsdagochtend opgenomen in het ziekenhuis. De vader van de huidige koning Filip vertoonde tekenen van uitdroging en zou onwel zijn geworden. Inmiddels is zijn toestand ‘geruststellend’.