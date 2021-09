Doe Maar cancelt afscheidstournee vanwege ziekte Vrienten

De afscheidstournee van Doe Maar is afgelast. Dat heeft concertorganisator Mojo vandaag bekendgemaakt. Dit besluit is genomen omdat voorman Henny Vrienten ziek is. Over de aard van de ziekte van Vrienten (73), die een ziekenhuistraject ingaat voor onderzoeken, worden geen mededelingen gedaan.

De concerten zullen niet worden ingehaald, meldt Mojo. ,,Henny en de andere Doe Maar-leden, alsmede de crew en natuurlijk alle fans, keken enorm uit naar de afscheidstournee”, staat in een korte verklaring. ,,We betreuren allen dat de tour geen doorgang kan vinden en wensen Henny veel beterschap en sterkte.”

Alle kaartkopers worden per mail geïnformeerd en krijgen hun aankoopbedrag van de tickets automatisch teruggestort. Het management van Vrienten vraagt met klem ‘de privacy van Henny en zijn gezin te respecteren’. De afscheidstournee was eerder een aantal keren uitgesteld vanwege de coronalockdown.

Drie weken geleden liet Vrienten nog op Instagram weten dat hij de weken aftelde. ‘We komen eraan!’, schreef hij bij een selfie van de bandleden en de crew. Een maand geleden uploadde de zanger een filmpje waarin hij premier Rutte toezong. ‘We gaan het land in, jee! Ik oefen mijn vingers blauw’, zong hij terwijl hij zichzelf op gitaar begeleidde.

Kinderwens

Als vijftiger werd Vrienten vader van Teun (19) en Melle (14), halfbroers van Polle (36), Xander (34) en Meke (31), die hij kreeg met zijn eerste vrouw. In 2001 trouwde hij met Gala Veldhoen, Eerste Kamerlid voor GroenLinks, voormalig rechter en dochter van kunstenaar Aat Veldhoen. Zijn zoon Xander, ook bassist, is mede dankzij zijn werk in de band van Jett Rebel inmiddels ook bekend. Op de vraag of hij nooit heeft geaarzeld opnieuw vader te worden, reageerde Vrienten in maart tegen deze krant: ,,Nee, ik heb dat nooit zo beredeneerd. Ik werd verliefd, mijn vrouw was jonger – een beetje – en had een kinderwens. Moest ik daar erg over nadenken? Nee, het is wat het leven voor je regisseert. En ik ben een familieman, dol op huppelende kinderen bij wie het leed van de wereld nog niet op de schouders rust. Ik vind kinderen de mooiste medeburgers.’’

Vrienten vertelde ook niet meer te geloven in een religie. ,,Ik geloof niet in een hiernamaals. Ik zie het einde van het leven als een lichtknopje; dat wordt ingedrukt en het is zwart. Dat je geest je lichaam zou verlaten; ik ben bang dat ik daar niet in kan geloven.’’

De ziekte van Golden Earring-gitarist George Kooymans - hij lijdt aan de spierziekte ALS - noemde Vrienten ‘vreselijk’. Hij heeft Kooymans altijd bewonderd. ,,Ik dacht dat hij tien jaar ouder was, omdat hij al optrad toen ik dat nog niet deed. Later bleek dat we even oud zijn. Hij had precies dezelfde eerste gitaar als ik en we leerden hetzelfde eerste liedje spelen: Tom Dooley. Twee akkoorden.’’

Volledig scherm © Brunopress