Doek valt voor met veel fanfare aangekondigde streamingdienst Quibi

Katzenberg weet dit voorjaar de tegenvallende resultaten van Quibi, dat toen 1,3 miljoen gebruikers had, volledig aan de coronacrisis. ,,Is dat de stortvloed aan mensen waar we op hoopten voor de lancering? Het antwoord is nee", aldus Katzenberg toen tegenover The New York Times. ,,Dit is niet wat we wilden. Het komt niet in de buurt van wat we wilden." De cijfers waren op dat moment ook nog vertekend: de streamingservice was de eerste 90 dagen gratis.