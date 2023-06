Doet-ie ‘t of doet-ie ‘t niet keert terug op de buis. Het spelprogramma begon tachtig bij de VARA, maar verkaste in 1993 naar RTL 4. Daar wordt het nu ook uitgezonden. Ruben Nicolai gaat het programma presenteren.

EndemolShine neemt de productie voor zijn rekening. Over twee weken starten de opnames. Het is de bedoeling dat de show dit jaar nog te zien is. Doet-ie ‘t of doet-ie ‘t niet werd bedacht en jarenlang gepresenteerd door Peter Jan Rens die in 1993 overstapte van de VARA naar RTL 4. Ook het programma verhuisde toen mee. De spelshow draaide aanvankelijk om bekende Nederlanders als kandidaten die voor een goed doel streden. Een seizoen later waren dat onbekenden.

In de show werden filmpjes getoond van mensen in diverse situaties. Nadat die filmpjes tussentijds werden stopgezet, moesten de kandidaten raden wat die personen zouden gaan doen. Rens ging zelf ook de straat op. De presentator vroeg dan bijvoorbeeld aan mensen of ze met hem mee wilden gaan naar Londen om thee te drinken. Het programma won in 1989 de Gouden Televizier-Ring. De laatste aflevering werd in 1997 uitgezonden.

Volledig scherm Presentator Peter Jan Rens vraagt aan een voorbijganger of ze mee wil naar Londen © Still YouTube

