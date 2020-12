Dolf Jansen gaat oudejaarsconference streamen, ondanks lockdown

De cabaretier zal de details over de streaming in de kerstvakantie delen via zijn sociale media. Jansen liet maandag weten kapot te zijn van de lockdown; het is de eerste maal in 31 jaar dat hij de tournee van zijn eindejaarsshow niet kan voltooien. ,,Ik begrijp ‘t, geloof dat ‘t nodig is maar onze sector is al zo vaak grrrr behandeld dat...afijn. Voor t eerst in 31 jaar m’n oudejaars niet kunnen afmaken is echt fukd”, schreef hij op Twitter.