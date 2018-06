Dolly Parton bevestigt serie op streamingdienst Netflix

Eerder maakte NBC een aantal films over Dolly Parton, waaronder Coat of Many Colours die in december 2015 13 miljoen kijkers trok. Het vervolg Coat of Many Colors: Circle of Love wist een jaar later 11,5 miljoen kijkers aan zich te binden.

Dat Dolly Parton met Netflix in gesprek was, lekte afgelopen weekend uit doordat Grace And Frankie-ster Lily Tomlin haar mond voorbij praatte. Gevraagd naar wie er op hun wensenlijstje staan voor een gastrol in de comedy, brachten Lily en tegenspeler Jane Fonda hun 9 To 5-collega Dolly Parton ter sprake. Lily legde daarop uit dat Dolly misschien lastig in te plannen zal zijn, omdat ze werkt aan haar eigen Netflix-project.