Dolly Parton maakt coronaversie van Jolene tijdens eerste prik met vaccin

In een video die Parton met haar 5,2 miljoen volgers op Twitter deelt, laat ze zien hoe ze haar eerste coronaprik krijgt. ,,Ik heb er zo veel zin in! Ik wacht al lang. Ik ben oud en slim genoeg om het vaccin te krijgen, dus ik ben erg blij dat ik vandaag mijn Moderna-prik krijg”, aldus Parton, die de kijkers vervolgens aanspoort om zich ook te laten vaccineren. ,,Ik wil tegen iedereen zeggen dat jullie het ook moeten nemen.”



En Parton zou Parton niet zijn, als ze er geen showtje van maakt. Daarom heeft ze een coronaversie van haar wereldberoemde hit Jolene gemaakt. ,,Vaccine, vaccine”, zet ze het korte nummer in. De 75-jarige zangeres benadrukt daarna nogmaals hoe belangrijk het is om het vaccin te krijgen. ,,We willen allemaal terug naar het oude normaal. Dus wees geen lafaard en laat je prikken.”



In de resterende twee minuten is te zien hoe Parton daadwerkelijk het vaccin krijgt. Dat wordt gedaan door dokter Naji Abumrad. ,,Het deed geen pijn, het prikte alleen een beetje, maar dat zal wel door het watje met alcohol komen”, reageert Parton na afloop. ,,Ik heb het gedaan!”