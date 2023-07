Dolly Parton ziet hologram van zichzelf na dood niet zitten: ‘Maar ik zal niet verdwijnen’

Parton ging na haar grapje toch serieus in op de vraag of ze erover nadenkt om na haar dood een show met een hologram van haar te laten creëren. De zangeres zei echter dat ze niet wilde dat haar ziel op aarde blijft rondzwerven. ,,Ik moet wel gaan nadenken over hoe ik al die nieuwe technieken wil gebruiken in de toekomst”, zei ze. ,,Maar ik zal niet verdwijnen. We bedenken wel iets om mijn werk op een andere manier levend te houden.”

De zangeres was in Londen voor de promotie van haar rockplaat. Die verschijnt in november. Parton maakte het album nadat ze was opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. Omdat ze vond dat ze haar plek niet verdiend had, wilde de zangeres er eigenlijk niet in worden opgenomen. Later bedacht ze zich en beloofde ze dat ze haar best zou doen om te laten zien dat ze wel in de Hall of Fame thuishoort.