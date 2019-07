Domien: ‘Het succes van Kio bewijst dat het kan in 2019'

De radio-dj reageert desgevraagd op het succes van Kiowa Roukema – artiestennaam YoungKio –, een 19-jarige student Multimedia Design aan de Hogeschool Amsterdam. De Purmerender leverde de beats voor het nummer Old Town Road van de Amerikaanse rapper Lil Nas X en Billy Ray Cyrus. In april bereikte het nummer de koppositie in de Amerikaanse Billboard Hot 100, waar het nu nog steeds staat. ‘We hebben nu officieel de langste nummer 1-hit uit de geschiedenis. 16 weken op #1’, laat de producer op Instagram weten. ‘Dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt.’ Verschuuren is niet verbaasd. ,,Met dance lopen we al jaren voorop”, zegt hij. ,,Martin Garrix werd als jonge jongen de nummer 1-dj van de wereld. Dat betekende een stormloop aan jonge dj’s. Kijk hoe Nederland zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld op het gebied van elektronische muziek, waar je hiphop ook onder kunt scharen. We hebben flink ons best gedaan qua innovatie en nieuwe geluiden. ,,Neem de Afro Bros, twee gasten uit Arnhem. Zij hebben vorig jaar de productie gedaan van een track van Nicky Jam en J Balvin, genaamd X . Dat werd de best gestreamde track van 2018 met 1,3 miljard streams.”

Succes

YoungKio zette zijn beats op de website Beatstars, een soort marktplaats voor geluiden waar al dan niet bekende artiesten rondneuzen. De student die nog gewoon bij zijn ouders woont, leverde honderden beats. ,,Artiesten gaan uitgebreid luisteren, selecteren en maken vervolgens een keuze. Zo kwam Lil Nas X ook bij mijn creatie terecht. Dan is het rustig afwachten of iets gaat scoren”, zo vertelde Kiowa Roukema eerder.



In 2002 brak producer Junkie XL door met een remix van Elvis’ A Little Less Conversation. Het nummer stond vijf weken op de eerste plaats van de Mega Top 100. Het is niet helemaal te vergelijken, stelt Verschuuren. ,,De onlinewereld was toen nog niet zo groot. Nu is je browser het venster naar de wereld. Als jij op zolderkamers bij je ouders een beat zit te produceren, kan die morgen in de mailbox van Drake zitten. Het succes van Kio bewijst dat het kan, maar je moet wel goed zijn.”



Het nummer Old Town Road, dat op YouTube al meer dan 228 miljoen keer is aangeklikt, kwam ook in Nederland ‘keihard binnen in de Top 40’, aldus Verschuuren. ,,Wat ik heel vet vind, is dat hij zijn handtekening erin gestopt heeft. Aan het begin hoor je dat er letterlijk ‘Kio’ wordt gezegd. Schitterend.”



Of zijn kostje gekocht is, weet Verschuuren niet. ,,Maar wellicht gaat hij meer beats leveren aan Lil Nas. Ik begreep wel dat hij iets met Young Thug (eveneens een Amerikaanse rapper) gaat doen. Wat wel zeker is: dit biedt hoop en inspiratie voor veel jonge Nederlandse producers. Dit is wel ook hoe het in 2019 kan gaan. Een fantastisch verhaal.”