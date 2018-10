Domien klaar voor Qmusic: 'Resetknop is diep ingedrukt'

Video 'Wonderkind' Davina Michelle scoort hit na optreden Beste Zangers

30 september YouTube-ster Davina Michelle (22) scoort een hit met haar versie van het nummer Duurt te lang van Glen Faria. Ruim 1,1 miljoen mensen zagen gisteravond hoe de Zwijndrechtse met haar uitvoering indruk maakte op haar collega's in Beste Zangers en vandaag belandde het nummer in de top tien van meest gedownloade nummers in iTunes.