Dominique Weesie: Goede hoop dat PowNed blijft bestaan

Martin Garrix zeker maand uit running door gescheurde enkelban­den

16:23 De wereldberoemde Nederlandse dj Martin Garrix (23) heeft al zijn optredens in binnen- en buitenland voor minstens vier weken moeten afzeggen vanwege een ernstige enkelblessure. Volgens zijn management heeft de dj eind mei tijdens een optreden in Las Vegas de enkelbanden in zijn rechtervoet gescheurd en is een operatie noodzakelijk.