Dompteur Roy van Siegfried & Roy overleefde tijgeraanval maar bezwijkt aan corona

Video en updateWilde dierentemmer Roy Horn, bekend van het wereldberoemde Duitse duo Siegfried & Roy, is op 75-jarige leeftijd overleden als gevolg van het coronavirus. Dat meldt zijn management in een verklaring.

Siegfried & Roy hadden tientallen jaren een razend populaire show in Las Vegas, waarin ze met witte leeuwen en tijgers optraden. In oktober 2003 raakte Horn zwaargewond bij een aanval van een van de Siberische tijgers. Hij zou nooit volledig herstellen van het ongeluk.

De dompteur overleed volgens zijn management in een ziekenhuis in Las Vegas. Zijn manager zei eind april nog dat Horn onder behandeling stond voor corona en in goede doen was.

“Roy was zijn hele leven een vechter, ook in zijn laatste dagen”, zegt Siegfried Fischbacher in de verklaring. “De wereld heeft een van de groten der goochelkunst verloren, maar ik heb mijn beste vriend verloren.”

Volgens het management van Horn stonden Siegfried & Roy met hun shows aan de wieg van “het moderne tijdperk van entertainment in Las Vegas”. “Vanaf het moment dat we elkaar ontmoetten, wist ik dat Roy en ik de wereld zouden veranderen”, aldus Fischbacher. “Er kon geen Siegfried zijn zonder Roy, en geen Roy zonder Siegfried.”

Cheeta

Horns voorliefde voor exotische dieren werd al vroeg in zijn leven duidelijk. Op jonge leeftijd adopteerde hij een wolfshond en een cheeta uit een dierentuin in Bremen. De illusionist ontmoette Siegfried voor het eerst in 1957 op een cruiseschip, waar zij toen allebei werkten. Horn assisteerde Fischbacher bij goocheltrucs die hij uitvoerde voor passagiers. Van daaruit gingen de twee samen optreden in kleine theaters in Europa.

In de jaren zestig belandde het duo voor het eerst in Las Vegas, waar zij hun grootste successen beleefden. Tussen 1989 en 2003 traden Siegfried & Roy op in The Mirage, een van de voornaamste casinohotels in de stad. Met de show, waarin een reeks wereldberoemde artiesten optrad onder wie Tom Cruise en David Hasselhoff, was destijds een recordbedrag van dertig miljoen dollar aan productiekosten gemoeid.

Aanval

Hun laatste show vond plaats op 3 oktober 2003. Dit vanwege het incident met witte tijger Mantacore. Het zeven jaar oude en 172 kilo zware dier werd drie kwartier na het begin van de show afgeleid door iemand uit het publiek en dwaalde af naar de rand van het podium. In een poging de toeschouwers op de eerste rij te behoeden voor aan aanval - er was geen enkele veiligheidsvoorziening - sprong Roy tussen Mantacore en get publiek. Maar ondanks bevelen van de dompteur te gaan liggen, bleef de tijger proberen bij de toeschouwers te komen. Na enkele minuten greep hij met een van zijn voorpoten Roy bij diens rechterpols.

,,Daardoor moest Roy de ketting om de nek van de tijger loslaten”, verklaarde een toenmalige toeschouwer in september vorig jaar terugblikkend tegenover het Amerikaanse tijdschrift Readers Digest. De toerist uit Miami zat destijds tien meter van het podium. ,,Met zijn vrije hand met daarin een draadloze microfoon, tikte Roy Mantacore herhaaldelijk op zijn kop. Het geluid galmde door het theater. “Laat los!” beval Roy de tijger. “Laat los!”

De dompteur bleef proberen zijn arm los te trekken en viel achterover toen Mantacore zijn greep plotseling verminderde. In een fractie van een seconde lag de tijger bovenop Roy en klemde zijn kaken om diens hals. Siegfried, die vlakbij stond, kwam aanrennen en roep: “Nee, nee, nee” maar de tijger wist van geen ophouden e sleepte zijn trainer zo'n 30 meter mee, het podium af. “Letterlijk als een lappenpop’’, verklaarde een andere getuige.

