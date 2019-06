Donald Duck wordt 85 jaar en viert dat met een nieuw seizoen van Ducktales

Donald Duck maakte zijn debuut op het scherm op 9 juni 1934 in The Wise Little Hen, een korte animatiefilm. Zijn komische eigenschappen en vurig karakter verwarmden al snel de harten van kijkers wereldwijd. Sindsdien is Donald Duck uitgegroeid tot één van de meest iconische personages in het tekenfilmuniversum. Hij heeft niet voor niets een eigen ster op de Hollywood Walk of Fame.