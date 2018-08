Donald Trump mag nummer Aerosmith niet meer gebruiken

'Relatie Sylvie Meis met schatrijke Spaanse zakenman is alweer uit'

13:13 Lingeriemodel en presentatrice Sylvie Meis (40) is weer single. Haar nog prille relatie met de schatrijke Spaanse zakenman Manuel Campos Guallar, met wie ze in juni nog Parijs bezocht, is volgens Bild voorbij. ,,Ik ben vrijgezel'', bevestigt Sylvie vandaag de breuk aan de Duitse krant.