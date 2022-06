Donny Roelvink mag ziekenhuis verlaten na ongeluk met Hummer

Hitteproto­col in werking op Pinkpop

Pinkpop treft maatregelen vanwege de verwachte hoge temperaturen komend weekend in Landgraaf, laat festivalmanager Niek Murray aan het ANP weten. Zo worden extra waterpunten ingezet, mensen geïnformeerd over de hitte en is de EHBO geïnstrueerd extra op bezoekers te letten. Komende vrijdag en zaterdag worden temperaturen van 29 tot 31 graden verwacht in het zuiden van het land.

14 juni