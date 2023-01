Donny Roelvink over teelbalkanker: ‘Gaat goed, wel kleinere kans om kinderen te krijgen’

met videoHet gaat ‘goed’ met Donny Roelvink. Dat zegt de 25-jarige Roelvink-telg, bij wie medio december teelbalkanker was geconstateerd, in de talkshow Renze op Zondag . ,,Het is wel een metaal gevecht, dan voel ik weer een dingetje hier, een dingetje daar. Maar ik probeer positief te blijven.”

De operatie die de ondernemer en realityster onderging om een van zijn ballen te laten verwijderen, verliep volgens Roelvink ook goed. ,,Ik kon kiezen om alleen de tumor te laten verwijderen, waarbij er kans is dat er iets blijft zitten dat weer kan gaan groeien, dus ik heb ervoor gekozen om een testikel te laten verwijderen.” De tumor van 4 bij 4 centimeter op zijn verwijderde testikel is getest en daar kwam een minder agressieve vorm van teelbalkanker uit.

Wel is de kans dat Roelvink kinderen kan krijgen volgens zijn doktoren een stuk kleiner. ,,Het is een heel grote wens van mij om papa te worden. Ze zeiden ‘het kan nog, maar in jouw geval gaat het wel een stukje lastiger worden’. Maar de kans is er nog wel”, aldus de 25-jarige.

Zaad invriezen

Hij heeft voor de operatie nog zaad laten invriezen. ,,Want je bent je reservewiel kwijt, als daar iets mee gebeurt, heb je dit achter de hand.” Maar daarop volgde een ‘enorme domper’, want op de dag van de operatie hoorde hij dat het ingeleverde zaad niet bruikbaar was. ,,Het was niet al te sterk. Dus dat was dubbelop: ik had kanker én niet al te sterk zaad van mezelf.” Uiteindelijk zijn er nog wel een paar bruikbare zaadcellen gevonden, voegt hij toe. ,,Dus er is een kansje.”

Hij praat er soepel over, ook omdat hij het belangrijk vindt dat jongemannen bewustzijn van de ziekte. ,,Maar ik heb het er wel moeilijk mee gehad. Ik heb er met tranen en tuiten gezeten”, zegt Donny, die beschrijft hoe snel alles ging. Binnen 24 uur lag hij onder het mes. Eind december zei Roelvink op Instagram al dat hij geen chemotherapie nodig had. In plaats daarvan adviseerden de artsen hem om ‘waakzaam te wachten’.

