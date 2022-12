Donny Roelvink viert verjaardag in ziekenhuis na operatie, Robin Martens neemt fans mee onder douche

2 miljoen kijkers zien panel The Masked Singer unaniem identiteit afvaller raden: ‘Dit is fantas­tisch’

Galant, gepantserd, gepluimd, maar niet zo geheimzinnig: het complete jurypanel van The Masked Singer raadde gisteravond (voor de tweede week op rij) wie er in het pak van het afvallende karakter verstopt zat, dit keer de ridder. Bijna 2 miljoen kijkers zagen het gebeuren, waarmee de RTL-show het best bekeken programma van de dag was.

10:40