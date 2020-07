Donny Roelvink zou tanden zo weer laten wegslijpen

,,Ik heb natuurlijk een vader en een broer die een stapje eerder waren met deze tanden en daar werd ik stiekem gewoon een beetje jaloers op. Het is een kwestie van smaak", zo legde de 22-jarige Donny gisteren uit in talkshow Op1 .

Op de behandeling kwam veel kritiek nadat Donny een foto op Instagram plaatste waarop duidelijk de gaten in zijn gebit waren te zien. ,,De een vindt het niks en tegen dat soort mensen zeg ik dan ook: doe het vooral niet. Het is iets wat je voor jezelf moet besluiten. Het is net als mensen die plastische chirurgie ondergaan. Het is gewoon een stukje smaak.”



Een tandarts, die ook aan tafel zat, waarschuwde Donny dat uiteindelijk vijftien procent van zijn tanden afsterft door de ingreep. De realityster moest toegeven dat hij dat niet wist, maar zelfs met die kennis op zak had hij het waarschijnlijk gedaan. ,,Dan had ik het risico ook genomen", aldus de jongste zoon van zanger Dries.