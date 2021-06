Donny showt zijn sixpack en Romee en baby Mint relaxen op Ibiza

show Succes van Pussycat had schaduw­kant: ‘Probeer maar eens zo’n hit als Mississip­pi te overtref­fen’

12 juni Na jarenlang rommelen in de marge scoort de Limburgse groep Pussycat in 1976 een wereldhit met Mississippi. Toni en Lou Willé, zangeres en bandleider, blikken terug op de succestijd, die ook donkere kanten had. ‘Ik nam niet de tijd om na te denken over wat me gelukkig maakte.’