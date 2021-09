Door afscheid echte Robinson kunnen we uitkijken naar twee kibbelende klunzen

HONGER

,,Wat is dit voor een editie van Expeditie Robinson?” vroeg René van Meurs zich hardop af toen hij met Kamp Noord de proef (nipt) had verloren en Kamp Zuid zo genereus was de gewonnen schat -een kist met fonkelend fruit en groente- te delen. Ze lijden (Van Meurs ook aan verbrande vingers trouwens). Honger, het is een akelig gevoel. Ik heb het één keer mogen ervaren toen ik jaren geleden in het ziekenhuis kwam te liggen (vanwege een bacteriele infectie, ik zal u de details beparen). Bijna twee dagen mocht ik niet eten, terwijl mijn lijf werd.. eh schoongemaakt. Het bakje yoghurt dat ik daarna als eerste kreeg is nog altijd het lekkerste dat ik ooit heb gegeten. Je ziet de kandidaten nu genieten van een simpel pannenkoekje, een ieniemienie-stukje vis of jawel zelfs slang. Die oogjes van zangeres Do, ze glinsterden. Wanneer eet je nou slang? Nu dus. Alleen Rob Geus -het blijft een vreemde snuiter- bleef kieskeurig. Slang? ,,Je moet ervan houden.”

HELD

Jahoor, eindelijk melden zich kandidaten voor heldenrollen. JayJay Boske ving donderdag dus een slang, of zoals hij het zelf verwoordde: een teringgrote slang (aan krachttermen nooit een gebrek bij Expeditie Robinson). Zangeres Do van Hulst -de nieuwe konkelkoningin- die de rest meekreeg om niet op Sieneke maar Rob te stemmen (gelukt). En Eva van de Wijdeven natuurlijk, heldin. Ze voelde de bui al hangen toen Rob Geus moest kiezen met wie hij ging duelleren: met haar of John de Bever. ,,Hij is geen Robinson”, zei ze tegen Rob over John, ,,hij weet niks van eten, vuur of hutten. Hij is moe en kost veel energie. Ik bouw een hut voor je, kun jij in de chillmodus.” Ze had hartstikke gelijk, maar toch koos Rob voor haar en zal je net zien... verloor ze nog ook. Toch kan Eva met opgeheven hoofd naar huis. Ze ving vis, maakte vuur en hutten, toonde een vrolijke én gevoelige kant: ze was een ware Robinson. Ze onthulde bij de perspresentatie dat ze stopt met acteren en een andere weg inslaat. Wat ze ook gaat doen: ik heb daar alle vertrouwen in. En indirect zorgt Eva er voor dat wij ons kunnen verheugen op prachtige tv met twee kibbelende klunzen op één afvallerseiland..

HARTZEER

Benieuwd of collega Mark een traantje wegpinkte bij de aftocht van zijn favoriet Sterrin. De ecologe was weggestemd door haar Kampleden, maar stopte hen -het blijft merkwaardig- desondanks lieve woorden toe. Ze hadden haar ‘het mooie van de mens laten zien’. Bij het afscheid en de omhelzingen klonken de strijkers in Safe Now, de geweldige filmmuziek van componist Henry Jackman. Fijntjes gekozen, maar toch kwam de brok in mijn keel maar niet. De reden? We weten inmiddels allang dat de weggestemde kandidaten weer een nieuwe kans krijgen. Misschien ziet Sterrin dus straks ook een slang of hoort die bijzondere stem van Stefano weer. Ook Rob Geus mocht donderdag blijven. Weggevaagd door acht tegenstemmers, maar hij hoefde ook (nog) niet naar huis. Dikke vreugdetranen plengde hij. ,,Ik ga knallen", zei hij. Presentatoren en Kaj Gorgels en Nicolette Kluijver -ze huilden nog net niet mee- spraken hem moed in. ,,Je kan, je kan het.” Goed bedoeld, maar ik denk het niet: Rob gaat het niet kunnen. Twee jaar geleden niet, deze editie niet en ook niet in een eventuele volgende Derde Kans, Vierde Kans of 71ste Kans-editie.

Volledig scherm René van Meurs (rechts) heeft zijn vinger verbrand en koelt ze af in het water © RTL 4