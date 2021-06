Door de stof van Máxima's strandjurk zie je meer dan de bedoeling is

Als Willem-Alexander en Máxima twee staatsbezoeken combineren, is er in het programma vaak wel een pauze ingelast om even op adem te komen. In Australië was dat ook het geval, maar een echt rustmoment werd het niet. Op haar vrije morgen ging Máxima namelijk samen met de koning op pad om te shoppen. Daarbij dook ze ook de boetiek van Zimmermann in, een Australisch label dat verfijnde, vrouwelijke strandkleding verkoopt.