Door één Instagrampost weten fans het zeker: dit wordt de nieuwe James Bond

Documentai­re over Aaron Carter maandag in première

De documentaire Aaron Carter: The Little Prince of Pop, over de zanger Aaron Carter, gaat maandag 1 mei bij de Amerikaanse streamingdienst Hulu in première. Dat maakte ABC News Studios vrijdag bekend. In de docu gaat het over de opkomst, gezondheidsproblemen, verslavingen en het overlijden van de Amerikaan. Carter stierf in november vorig jaar op 34-jarige leeftijd.