Doorsnee familie Verduyn stuwt kijkcijfers GTST naar een miljoen

Ji­nek-crew raakt ondanks coronare­gels ziekenhuis­baas aan

15 april Medewerkers van de RTL 4-talkshow Jinek zijn gisteravond ondanks de 1,5 metermaatregel toch dichtbij gasten gekomen. Erasmus MC-baas Ernst Kuipers is zelfs door een crewlid aangeraakt, zo is te zien op backstagebeelden op RTL XL. De zender belooft beterschap. ,,Dit mag niet gebeuren in deze coronatijd en we betreuren het ten zeerste.’’