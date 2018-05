Dotan zet streep door eigen festival: ik ben er niet toe in staat

De afgelopen twee edities was het Amsterdamse festival volledig uitverkocht. Dotan besloot vorig jaar zelfs een extra dag aan het evenement vast te plakken. Het idee achter 7 Layers is dat Dotan jonge, opkomende artiesten een podium biedt op verschillende plekken in de hoofdstad. Het festival ontstond uit de 7 Layers Sessions die Dotan in Bitterzoet organiseerde om internationaal talent een kans te geven. Voorafgaand aan het festival reist hij gewoonlijk met de artiesten langs verschillende radiostations om hen 'te pluggen' bij het publiek. Maar hier is hij op dit moment niet meer toe in staat, laat de organisatie weten.