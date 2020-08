Doutzen dankbaar voor positieve reacties op ‘coronacomplot’

Het model kwam anderhalve week geleden in het nieuws omdat ze zich hardop afvroeg of corona wel op de goede manier zou worden aangepakt . Dat deed ze nadat ze naar eigen zeggen ‘urenlang research’ had gedaan.

Doutzen suggereerde in een soort complottheorie dat media, de farmaceutische industrie, regeringen en grote bedrijven verkeerde motieven zouden nastreven in deze donkere tijden. ,,Is het gemakkelijker om een ​​door angst gedreven samenleving te beheersen? Willen ze het beste voor ons? En met ‘zij’ heb ik het over de media, de farmaceutische industrie, onze regeringen en alle grote bedrijven die heel andere belangen hebben dan de onze, zo lijkt het.”