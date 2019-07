Doutzen hangt de stijlvolle moeder uit en Sylvie zet vakantiemodus aan

NPO Radio 2-dj Frank van 't Hof wordt vader

22:17 Radio-dj Frank van ’t Hof wordt voor de eerste keer vader. Dat maakte hij vanochtend al bekend tijdens zijn ochtendshow op NPO Radio 2, maar bekrachtigt het nieuws nu via social media. Zijn vriendin is 13 weken zwanger. ,,Als alles goed gaat, dan krijgen wij in januari ons eerste kindje’’, aldus Frank.