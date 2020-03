Doutzen in tranen: ‘Ik worstel met balans tussen werk en kinderen’

Het Friese topmodel was juist een dag eerder naar de exotische bestemming gereisd voor wat zon en tijd voor zichzelf, maar na vijf dagen kreeg ze last van heimwee. ,,Ik voel me haast schuldig als ik tijd voor mezelf neem, terwijl ik ook zo dankbaar ben dat het kan. Dat ik gezegend ben dat Sunnery (haar man, red.) thuis is met de kinderen en ik het niet alleen hoef te doen.”



,,Ik ben blij dat ik weer naar huis ga, want ik mis mijn kinderen enorm”, vertelt ze in de video, terwijl ze make-up van een fotoshoot van haar gezicht af haalt. Ineens komen de tranen. ,,Ik zou niet moeten klagen, want ik geniet hier van de zon en heb de kans om voor een geweldige cliënt te werken. Maar soms is het zo moeilijk om de balans te vinden tussen mijzelf en mijn familie. Ik snak naar het knuffelen met mijn kinderen, ontbijtjes maken en al die gewone moederdingen.”