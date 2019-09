Doutzen Kroes gaat een kijkje in haar privéleven geven

Johan Vlemmix voor het eerst in ‘zeker 20 jaar’ niet op Prinsjes­dag

17:36 Voor Johan Vlemmix was Prinsjesdag jarenlang vaste prik, maar de Oranjefanaat is er morgen voor het eerst ‘in zeker 20, 25 jaar’ niet bij. ,,Ik ben in Lourdes, wie had dat ooit verwacht?” zegt Johan vanuit het Franse bedevaartsoord.