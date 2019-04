Doutzen Kroes met haar kinderen op cover Duitse Vogue

Johan Derksen weer thuis na val van trap

14:18 Johan Derksen (70) is vandaag ontslagen uit het ziekenhuis. De Veronica Inside-presentator is weer thuis en is ontzettend blij dat zijn val van de trap goed is afgelopen. ,,Het gaat goed, ik zit alleen onder de blauwe plekken en schrammen en mijn arm moet misschien nog worden geopereerd.”