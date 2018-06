Doutzen Kroes stopt als ambassadeur van Dance4Life

,,Nu is het tijd het stokje over te dragen aan Cato. Als goede vriendin weet ik dat er niemand beter is dan zij om de boodschap van Dance4Life wereldwijd te verspreiden. Dat is ook de reden dat ik haar hiervoor heb gevraagd. Cato heeft een positieve energie en haar passie om het taboe rondom seks te doorbreken sluit naadloos aan bij Dance4Life."

Dance4Life begint deze week met de nieuwe campagne #ikbepaalzelf, met als doel seks bespreekbaar te maken zodat jongeren wereldwijd vol zelfvertrouwen keuzes kunnen maken over hun seksleven en relaties. Cato is trots op haar nieuwe rol: ,,Toen ik jong was had ik de droom om seksuoloog te worden en mede door mijn modellencarrière is dat niet zo gelopen. Als ambassadeur gaat die meisjesdroom alsnog in vervulling en draag ik bij aan dit te gekke doel."