Doutzen wordt gepest en Dré Hazes creëert chaos op Lesbos

Quinty vanuit Blackheath

Koffietijd-presentatrice Quinty Trustfull is in Londen en spot daar continue vossen. ,,Weer eens wat anders dan mijn katten'', schrijft ze bij een snapshot van een vos die in de achtertuin scharrelt.

In da backyard.. #london #pet #fox #lovethis #weereenswatandersdanmijnkatten #hetstiktvandevossen #naturelover Een foto die is geplaatst door null (@) op 19 Sep 2017 om 2:20 PDT

Meis Enterprise draait op volle toeren

Sylvie Meis jaagt al weken haar nieuwste lingerielijn Flirty Lingerie aan door foto's van zichzelf in sexy ondergoedsetjes te delen. Miss Meis zegt in een 'morning mood' te zijn in een zwarte string en push-upbeha. ,,Ik kijk ernaar uit'', reageert een fan over de laatste klus van Meis Enterprise.

🌸Morning Mood🌸 #SylvieFlirtyLingerie launches from the 1st of October exclusively @amazonfashioneu ! Stay updated by following @sylviedesigns 😘😘 @meis_enterprise @serenagoldenbaum @floor_o_clock #lingerie #lingerieaddict Een foto die is geplaatst door null (@) op 19 Sep 2017 om 1:04 PDT

Fashion issue voor Anna

Modeblogger Anna Nooshin is superenthousiast over haar laatste covershoot. La Nooshin dekt met haar handen een deel van haar gezicht af en hees zich in een sneeuwwitte wollen trui.

Love this cover so much because I got to hand pick my fave people to work with @sonnygroo @gwenvanwaveren @floorkleyne thank you @talkiesmagazinenl and @melodylieftink out now! Een foto die is geplaatst door null (@) op 18 Sep 2017 om 11:17 PDT

Onrust en rust op Lesbos

Zanger André Hazes heeft niet alleen zijn Monique meegenomen naar Lesbos, maar een compleet team waarmee hij gestrande vluchtelingen op het Griekse eiland gaat helpen. Heerste gisteravond complete chaos, vandaag focust Dré zich op zijn cameraploeg.

Ultimate chaos 🤘🏻#movementontheground Een foto die is geplaatst door null (@) op 18 Sep 2017 om 14:01 PDT

We gaan beginnen... 🙏@movementonthegroundofficial #ikhaalallesuithetleven #helpingothers Een foto die is geplaatst door null (@) op 19 Sep 2017 om 0:27 PDT

Het tasje van Tammy

Douwe Bob straalt van oor tot oor nu een paar dagen Barcelona op de agenda staan. De Amsterdamse singer-songwriter neemt zijn dierbaarste bezit, hondje Tammy, gemakkelijk mee op reis in een speciale tas.

Barca! Here we come! #3dayvacation Een foto die is geplaatst door null (@) op 19 Sep 2017 om 2:04 PDT

Doutzen: My friends are bullies

Topmodel Doutzen Kroes wordt werkelijk overal waar ze komt, belaagd door paparazzi. Dat blijkt uit een filmpje dat een van haar vrienden gisteravond maakte op een onbekende locatie. Doutzen, die ondertussen wordt geplaagd door haar posse, negeert de boel, stapt stevig door en lacht liefjes naar de camera.