Douwe Bob dartelt rond in een luier en Soundos wordt flink beledigd

Interview No­pe-ac­teur Daniel Kaluuya over de hypocriete filmindu­strie: ‘Jullie zijn een stel racisten’

Daniel Kaluuya (Get Out, Black Panther) is nu een van dé acteertalenten van zijn generatie met zelfs een Oscar op zak. Toch stond de 33-jarige Brit, vanaf vandaag te zien in de wonderlijke UFO-thriller Nope, op het punt de filmindustrie te ontvluchten. ‘Het is een gevaarlijke wereld.’

17 augustus