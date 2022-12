Douwe Bob op de knieën voor Anouk: ‘Wil je met me trouwen? Alsjeblieft?’

Dat Douwe Bob en Anouk weer bij elkaar zijn, was geen vanzelfsprekendheid. De twee moesten daarvoor veel overwinnen. Begin dit jaar, toen ze tijdelijk uit elkaar waren, werd bekend dat de zanger in december twee dochters had gekregen bij twee andere vrouwen. Anouk was op dat moment zelf ook in verwachting van Douwe Bob, in mei werd hun zoontje Elias geboren. Ondanks deze ongebruikelijke situatie kwamen de twee weer bij elkaar.